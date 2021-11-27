القوى العاملة تمنح العامل المفصول لتعاطيه المخدرات حق التظلم

كتبت ـ آية دعبس

نظمت مديرية القوى العاملة ندوة بمركز التدريب المهني بسوهاج للتعريف بحملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذا لتكليفات وزير القوي العاملة محمد سعفان، بضرورة التعاون المستمر مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية العاملين بالمديرية والاستعانة بهم في الندوات التي تنظمها المديرية للتوعية داخل المنشآت .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية، أن هدف هذه الندوات التعريف بالقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها، والذي أكد علي إنهاء خدمة العامل الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وأن التحليل الذي يعتد به فقط هو الذي تقوم به اللجنة، فضلا عن الإجراءات التنفيذية للحملات والضوابط التي تعمل بها، ومنها: سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ، وإتاحة التظلم الفوري من النتائج لمن يثبت إيجابية تحليله أمام لجنة من مصلحة الطب الشرعي للبت في صحة تظلمه.

كما تناولت الندوة الأضرار الصحية والاجتماعية للمخدرات وأثرها السيئ على الإنتاج وعلي الاقتصاد إضافة إلي زيادة معدل الجرائم، مشيرا إلي أن مواجهة ذلك يكون بالتوعية في لكافة فئات المجتمع ومن أهمها الوسط العمالي.

حاضر في الندوة : محمد شحاتة منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والمشرف العام على سوهاج ، والسيد سباق رئيس وحدة التطوع بالصندوق إضافة لعدد من متطوعي الصندوق.

وأدار الندوة أشرف كمال مدير عام الرعاية بالمديرية، والسيد بعيو مدير الإدارة.

وكانت المديرية قد استقبلت وفدا من صندوق مكافحة الإدمان، وتم الاتفاق علي عمل ندوات وفعاليات وزيارات للتوعية تشمل المناطق ومكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية .