اليوم السابع
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السكة الحديد تواصل وتطهير وتعقيم القطارات والمحطات للوقاية من كورونا.. صور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:48 ص
السكة الحديد تواصل وتطهير وتعقيم القطارات والمحطات للوقاية من كورونا.. صور تعقيم القطارات
كتب رضا حبيشى

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واصلت هيئة السكة الحديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات ، ومتابعة التزام الركاب بارتداء الكمامة من خلال أفراد الأمن والكمسارية المتواجدين بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد .

وناشدت هيئة السكة الحديد وفق بيان لها الركاب ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بالمحطات أو داخل القطارات وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم وعدم تعرضهم للغرامة الفورية التى أقرها مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيه.

وأكدت هيئة السكة الحديد على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

 
  جانب من تطهير وتعقيم القطارات والمحطات لمواجهة كورونا
جانب من تطهير وتعقيم القطارات والمحطات لمواجهة كورونا

 

السكة الحديد تواصل وتطهير وتعقيم القطارات والمحطات لمواجهة كورونا
السكة الحديد تواصل وتطهير وتعقيم القطارات والمحطات لمواجهة كورونا

 

 

تعقيم القطارات والمحطات لمواجهة كورونا
تعقيم القطارات والمحطات لمواجهة كورونا

 


السكة الحديد

القطارات

كورونا

تعقيم القطارات

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