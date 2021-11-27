للنساء فقط.. 3 أعراض للسكتة الدماغية تعانى منها المرأة دون الرجل

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تكون السكتة الدماغية قاتلة، ولكن معرفة العلامات التحذيرية فى وقت مبكر هي أحد الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل مخاطر الآثار طويلة المدى أو الوفاة، وتختلف أعراض السكتة الدماغية لدى الرجال عن النساء، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يمكن أن تظهر السكتات الدماغية بشكل مختلف قليلاً عند الرجال والنساء، ولكن النساء أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية، لهذا السبب من المهم جدًا معرفة أعراض السكتة الدماغية لدى كا من الرجال والنساء، حيث إن هناك ثلاثة أعراض إضافية للسكتة الدماغية التي يمكن أن تعاني منها النساء دون الرجال.

بينما يعاني الرجال والنساء عمومًا من نفس أعراض السكتة الدماغية في الوجه والذراعين والكلام، تعاني النساء من بعض الأعراض الإضافية.

غالبًا ما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بسبب تناول حبوب منع الحمل، والحمل، وزيادة احتمالية الإصابة بالصداع النصفي.

وفقًا لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية، غالبًا ما يشعر الرجال والنساء الذين يعانون من السكتات الدماغية بأعراض مماثلة، مثل تدلى الوجه وضعف الذراع وصعوبة الكلام.

يمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء أيضًا من مشاكل في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما ومشاكل في التوازن أو التنسيق، ومع ذلك، فإن السكتة الدماغية تميل إلى أن تكون أكثر دقة عند النساء، ويمكن للمرأة في كثير من الأحيان تجاهل العلامات التحذيرية.

فيما يلى.. 3 أعراض للسكتة الدماغية تعانى منها النساء دون الرجال:



الشعور بالضعف العام

الارتباك أو مشاكل فى الذاكرة

التعب والغثيان والقيء

يمكن أن تصاب النساء بنفس أنواع السكتة الدماغية التي يتعرض لها الرجال بسبب جلطة أو نزيف في المخ، ولكن وفقًا لجمعية السكتة الدماغية، هناك نوع آخر نادر من السكتات الدماغية وهو أكثر شيوعًا عند النساء، والمعروف باسم الخثار الوريدي الدماغي (CVT)، الذى يحدث عندما تتشكل جلطة دموية بين الدماغ والجمجمة، مما يمنع الدم من الخروج.

فيما يلى.. علامات السكتة الدماغية (CVT) وفقًا لجمعية السكتة الدماغية في المملكة المتحدة:



صداع الرأس

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اعراض السكتة الدماغية لدى النساء



أعراض السكتة الدماغية لدى النساء