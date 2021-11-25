كيف يحميك الزبادى من الإصابة بالسكتة الدماغية؟ دراسة توضح

كتبت مروة هريدى

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة والعلاج العاجل أمر ضروري، وقد لا يكون من الممكن دائمًا منع السكتات الدماغية، على الرغم من وجود بعض عوامل الخطر التي قد تتمكن من تغييرها فى نمط حياتك للوقاية منها، مثل اتباع نظام غذائي صحي، حيث إن هناك عددا من الأطعمة مفيدة لصحتك العامة، وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، وفقًا لموقع "Healthline".

في الواقع ، قد يقلل تناول منتجات الألبان من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية في وقت لاحق من الحياة.

تقول دراسة أجريت على أكثر من 400 ألف شخص، إن تناول المزيد من الحليب والجبن والزبادي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الأكثر شيوعًا من السكتات الدماغية.

وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، فإن ارتفاع ضغط الدم هو عامل رئيسي لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، وقد أظهرت مجموعة متنوعة من التجارب السريرية بما في ذلك الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم آثارًا مفيدة لاستهلاك منتجات الألبان.

وجدت إحدى الدراسات أن الرجال والنساء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين تناولوا حصتين في الأسبوع من الزبادي، خاصة في سياق نظام غذائي صحي، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

السكتة الدماغية غير شائعة لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وعندما تحدث غالبًا ما تنجم عن ارتفاع غير طبيعي في ضغط الدم، وتختلف علامات وأعراض السكتة الدماغية من شخص لآخر، ولكنها تبدأ عادةً فجأة.

هذا هو السبب في أن جمعية السكتات الدماغية تقول إن تناول الطعام الصحى أمر ضروري لصحة مجرى الدم، حيث يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في منع السكتات الدماغية، كما يجب عليك تناول المزيد من الفاكهة والخضروات وتقليل تناول الأطعمة السريعة والمصنعة.



السكتة الدماغية