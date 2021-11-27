طقس الخليج.. صحو إلى غائم بالسعودية والإمارات وضبابى بالبحرين

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السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء صحو إلى غائم جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون ضبابى في بعض المناطق في البداية ثم يتحول إلى معتدل مع بعض السحب وتصاعد الاتربة في وقت لاحق من النهار. الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتزداد من 12 إلى 17 عقدة في وقت لاحق من النهار وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 100% والصغرى 30%. وحذرت إدارة الارصاد الجوية من تدني الرؤية الافقية أقل من 1000 متر بسبب الضباب ورياح قوية السرعة وأمواج عالية.

الكويت

ليلًا مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة . نهارًا معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .