طقس الخليج.. صحو إلى غائم بالسعودية والإمارات وضبابى بالبحرين

السعودية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون ضبابى في بعض المناطق في البداية ثم يتحول إلى معتدل مع بعض السحب وتصاعد الاتربة في وقت لاحق من النهار.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتزداد من 12 إلى 17 عقدة في وقت لاحق من النهار وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 100% والصغرى 30%.
وحذرت إدارة الارصاد الجوية من تدني الرؤية الافقية أقل من 1000 متر بسبب الضباب ورياح قوية السرعة وأمواج عالية.
الكويت
الإمارات
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً على البحر ليلاً وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.
الرياح شمالية شرقية – شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي متوسط الموج يضطرب تدريجياً في العمق ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:22 والمد الثانى عند الساعة 09:17 والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند الساعة 00:57.
بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 03:57 والجزر الاول عند الساعة 09:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:35 .
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى
أبوظبي 31 21
دبي 31 21
الشارقة 31 17
عجمان 30 22
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