اليوم السابع
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ضبط 3228 قضية بالنقل والمواصلات و11916 سرقة كهرباء و 1323 غش تجاري في24 ساعة

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:22 م
ضبط 3228 قضية بالنقل والمواصلات و11916 سرقة كهرباء و 1323 غش تجاري في24 ساعة حملات امنية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

ضبط (3228) قضية متنوعة بالنقل والمواصلات. ضبط (11916) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط (215) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ضبط (222) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

ضبط (1323) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

تأتى تلك الحملات فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


الأمن الاقتصادي

غش تجارى

أجهزة الأمن

حملات امنيه

قضايا النقل والمواصلات

سرقة تيار كهربائي

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