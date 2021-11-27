أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27 نوفمبر 2021 بحوالى 3 جنيهات، وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية وفق سعر إغلاق السوق مساء أمس الجمعة، لتسجل مستويات 1790 دولارا، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب فى مصر لينزل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى مصر من 792 جنيها إلى 789 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل 789 جنيها للجرام من عيار 21، ويبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 676 جنيها للجرام، ويبلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 902 جنيه للجرام، الجنيه الذهب 6312 جنيها وهي الأسعار المتداولة الآن في أسواق الصاغة بمصر، وفق سعر الإغلاق الأسبوعى.

وسجل الذهب هذا الأسبوع تراجعات كبيرة بلغت 19 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في الأسواق، وذلك في ظل استمرار الهبوط بأسعار الذهب العالمية، لتنزل أونصة الذهب إلى مستويات دون 1800 دولار، بعد أن كانت حققت مستويات قياسية عند 1860 دولار مطلع هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في البورصات العالمية تأثرت قبل إغلاق التداول على الذهب، بإعلان بعض الدول اللجوء إلى الاغلاق الاقتصادي مجدداً نتيجة ظهور متحور جديد لسلالة كورونا، والتي تؤدي إلى مخاوف في الأسواق، ومن ثم إمكانية حدوث طلب مرتقب مرتفع على الذهب والملاذات الآمنة الأخرى خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب في مصر تأثر بالمتغيرات العالمية التي طرأت على أونصة الذهب في الساعات الأخيرة لإغلاق السوق ووقف التداول على الذهب في البورصات، حيث يغلق سوق الذهب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.