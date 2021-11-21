أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد بعد هبوط محدود في سوق الصاغة ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 808 جنيهات وفق سعر إغلاق السوق هذا الأسبوع، ويشهد الذهب في مصر استقرار ملحوظ بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 692.57 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام.

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6464 جنيها.

أونصة الذهب 1846 دولارا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية ومصر سجلت على مدار الأسبوع الماضي تذبذب واضح، فبعد تسجيل مستويات 1870 دولار للاونصة، تراجع السعر مجددا إلي مستويات 1860 دولار، مما تسبب في خلق حالة من الاضطراب في أسعار الذهب اليوم في مصر، ثم أغلق السوق عند مستويات 1846 دولار

وتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر 808 جنيها للجرام من عيار21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع توقعات تغير سعر الذهب في مصر بعد فتح التداول مجددا علي الذهب غظا، وكذلك في البورصات العالمية

حركة تداول الذهب في البورصات العالمية

تحركت أسعار الذهب في مسار عرضي بختام تعاملات الجمعةمع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع من جهة أخرى، وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1857.87 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1859.80 دولار، لكنه أغلق على هبوط عند 1846 دولار.

وسجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا بمعدل مقلق في 2022، ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر، وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.83 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع، وارتفع البلاتين 0.2% أيضا ليبلغ 1053.15 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 2135.16 دولار للأونصة.