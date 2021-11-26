أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 787 جنيها

كتب – إسلام سعيد

بعد ارتفاع حوالى 7 جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، هبطت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية الآن بحوالي خمس جنيهات، ليتراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر من 792 جنيها للجرام إلى 787 جنيها، بقيمة تراجع بلغت 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 سجل 787 جنيها

عيار 18 سجل 675 جنيها

عيار 24 سجل 900 جنيه

الجنيه الذهب 6296 جنيها

أونصة الذهب 1785 دولار

أسعار الذهب في الأسواق الدولية وفي السوق المصرى تشهد اضطرابات واضحة، حيث شهدنا انهيار الأسعار العالمية قرابة 70 دولارا، ثم حركة تصحيح لمسار الذهب مرتفعاً عشرون دولارا وقت كتابة هذه السطور.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر 7 جنيهات عقب هبوط دام 4 أيام، وجاء صعود سعر الذهب اليوم إلى مخاوف من سلالة جديدة من متحور كورونا، كما تشهد الاسواق العالمية حالة من القلق جراء هذا المتحور، وتوقعات اتجاه بعض الدول للإغلاق مجددا مما يزيد الطلب على الملاذات الآمنة، حيث صعدت أونصة الذهب إلى مستويات 1810 دولار مقابل 1790 دولار.

وكان سوق الذهب عالمياً ومحليا شهد تطورات كبيرة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، حيث سجل الذهب مستويات هي الأعلى منذ خمسة أشهر تقريبا لترتفع أونصة الذهب إلي مستويات 1860 دولار تقريباً، لكن السعر أخذ طريقا للهبوط السريع بعد ترشيح جيروم باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وهو شخص يدعم اتجاه رفع الفائدة الأمريكية في وقت قريب لمواجهة التضخم، وهذا التطور تسبب في انهيار السعر قرابة 70 دولارا على مدار جلسات هذا الأسبوع وهو تطور كبير لينزل سعر الأونصة إلي 1790 دولار، ثم بدأ الذهب رحلة صعود جديدة اليوم إلي مستوي 1810 دولا، ثم هبط مساء الجمعة إلي 1785 جنيها للجرام.