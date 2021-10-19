أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بقيمة 5 جنيهات فى مستهل التداولات عقب هبوط السعر أمس بحوالي 3 جنيهات لكن السعر العالمي للمعدن الأصفر سجل صعودا ملحوظا لمستويات 1780 دولار، وهو ما تسبب في تحرك السعر نحو الارتفاع

وسجل السعر ارتفاع من 773 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 778 جنيها للجرام علي خلفية ارتفاع ملحوظ في السعر العالمي للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب الآن:



عيار 10 يسجل 667 جنيها.

عيار 21 يسجل 778 جنيها.

عيار 24 يسجل 889 جنيها.

الجنيه الذهب 6224 جنيها.

أونصة الذهب 1780 دولارا.

وكان هناك 3 أحداث رئيسية تسببت في تذبذب أسعار الذهب، حيث انخفض الين الياباني للأسبوع السادس على التوالي، ليصل أدنى مستوياته قابل الدولار منذ ديسمبر 2018، ويعود ذلك التراجع إلى اتساع فارق العائد بين السندات الأمريكية واليابانية، حيث زاد الفارق بينهما من 1.13٪ في أغسطس إلى 1.50٪، مع استقرار عوائد السندات اليابانية عند 0.08٪، في حين اقتربت عائدات السندات الأمريكية من 1.60٪.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن التصويت على إبقاء أسعار الفائدة في نطاق الـ 0.00٪ و 0.25٪ كان بالإجماع بين الأعضاء الـ 18، في الوقت الذي توقع 9 أعضاء رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022، ليرتفع عدد الأعضاء من 7 مقارنة بالاجتماع السابق.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى 1,800 دولار للأونصة في أعقاب أرقام التضخم الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا أعلى من المتوقع. وارتفع معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى 5.4٪، مرتفعًا من 5.3٪ في أغسطس، وهي القيمة الأعلى للتضخّم منذ 13 عاماً، في حين كانت تشير التوقعات إلى أن يستقر عند 5.3%، لكن مع عودة الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية بدأ الذهب رحلة هبوط إلي مستويات 1763 دولار ثم أخذ طريقا للصعود لمستويات 1780 دولار.