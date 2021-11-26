5 معلومات مهمة عن أسئلة امتحان الرابع الابتدائى.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

ينشر"اليوم السابع" فى التقرير التالى معلومات مهمة عن امتحان الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل.



ـ أسئلة الامتحانات تختارها الإدارات من بنوك الأسئلة من بداية المناهج الدراسية حتى منهج منتصف نوفمبر الجارى.



ـ الأسئلة لقياس نواتج التعلم وأهداف التطوير فى الصف الرابع الابتدائى.



ـ الطالب سيجب عن الأسئلة فى نفس كراسة الامتحانات ويعقد امتحان خلال اليوم الدراسى.



ـ عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.



ـ درجات الطالب فى الامتحان تجمع وتضاف إلى درجة امتحان الترم الأول.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)



- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.



-يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.









