التعليم: عقد امتحان شهر ديسمبر للصف الرابع الابتدائى خلال اليوم الدراسى

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحان شهر ديسمبر للصف الرابع الابتدائى سيُعقد خلال اليوم الدراسى داخل الفصول وليست لجانا، موضحة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم للوقوف على نقاط الضعف والقوة لدى التلاميذ والتأكد من أن التطوير يسير بصورة صحيحة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل، على النحو التالى:

ـ تبدأ الامتحانات 5 ديسمبر وتستمر حتى 9 من نفس الشهر.

ـ يمتحن الطلاب يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية.

ـ يوم 6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية.

ـ 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

ـ يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

ـ كما يؤدى الطلاب يوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

ـ الامتحان يأتى من بنوك للأسئلة بواقع 10 أسئلة فى كل مادة.

ـ الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب .

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر الجارى.

ـ يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.