اليوم السابع
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وزيرة التخطيط: نستهدف 50% من المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:22 م
وزيرة التخطيط: نستهدف 50% من المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية وزارة التخطيط -أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لدراسة ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ Cop27 العام القادم في مدينة شرم الشيخ.

 

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية استضافة مصر للمؤتمر وضرورة حشد كافة الجهود لخروج المؤتمر بصورة تعكس اهتمام الدولة المصرية والقارة الأفريقية بقضية التغيرات المناخية.
 
واستعرضت "السعيد"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، عددًا من الأفكار والمبادرات التي يمكن العمل عليها استعدادًا لمؤتمر Cop27، ومنها بناء شبكة ومنصة بحثية تضم كافة المعاهد والمراكز البحثية العاملة في قضية التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، على المستوى المحلي والأفريقي وبناء سياسة واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، إلى جانب إصدار أوراق بحثية حول القضايا المختلفة، وكذلك حشد الشباب واستغلال الطاقات الشابة من خلال مبادرة لسفراء تغير المناخ حيث يمكنهم التوعية والدعوة لهذه القضية المصيرية وبناء وعي عام في الأوساط المختلفة.
 
وناقشت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، ضرورة التوسع في تبني المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، والتي وصلت إلى 30% من إجمالي استثمارات العام المالي الجاري، ومستهدف أن تصل إلى 50% العام القادم، مشيرة إلى الحوافز الخضراء التي يمكن أن تنفذها الدولة للمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية.
 
أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة في شهر أبريل الماضي يراعي ضرورة تنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والتي تراعي الأبعاد البيئية في أكثر من محور من محاوره. 
 
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه جاري دراسة نتائج مشاركة مصر في قمة المناخ في جلاسكو Cop26 استعدادًا لتنظيم مصر القمة القادمة في مدينة شرم الشيخ.
 
وأضافت وزيرة البيئة، أنه جاري عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء لتحديد مسار مساهمة كل وزارة ومسئولياتها ضمن عمل اللجنة العليا التي تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وزاره التخطيط

موتمر تغيير المناخ

وزاره البيئة

المناخ

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