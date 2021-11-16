اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 08:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشكل لجنة عليا استعدادا لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ.. صور

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 05:55 م
رئيس الوزراء يشكل لجنة عليا استعدادا لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ.. صور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع سامح شكري، وزير الخارجية. 
 
وخلال الاجتماع تم استعراض آلية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في نوفمبر 2022، في ضوء ما يحظى به هذا الحدث الكبير من اهتمام عالمي مكثف، فضلاً عما يمثله اختيار مصر لاستضافته من ثقة وتقدير كبيرين من جانب المجتمع الدولي للدولة المصرية.
 
وبناء على التكليفات الرئاسية، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم في عضويتها كل الوزراء والجهات المعنية، من أجل اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن خروج هذا المؤتمر العالمي في أفضل صورة ممكنة، لا سيما في ضوء ما أبدته العديد من الدول من رغبة واستعداد للتعاون مع مصر لإنجاح المؤتمر.
 
اجتماع الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ (1)
 
اجتماع الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ (2)
 
اجتماع الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ (3)
 
اجتماع الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ (4)
 

تغيير المناخ

مجلس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة