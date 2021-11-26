منسق حياة كريمة: توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية لمتضررى السيول بأسوان

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة شيماء كمال مسئول مركزى بالقطاع التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة كانت متواجدة على الأرض لحصر وإعادة بناء وإعمار لعدد من المنازل التى تعرضت للأضرار نتيجة السيول بأسوان، وتم توزيع 10 آلاف كرتونة للمواطنين بغرب أسوان.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز: "أهالى أسوان يعتبرون زيارة الرئيس السيسى لهم بمثابة عيد قومى، وجرى تخصص 500 وحدة سكنية لمتضررى غرب أسوان، ومن يطالب بترميم منازلهم المتضررة سيتم تطويرها، وهناك مبادرات اجتماعية مثل محو الأمية وتعليم الكبار، وهناك تعاون مع مبادرة صناع الخير لخدمة المواطن".

وتابعت: "المنزل الذى زاره الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا يتم إعادة تطويره، وهناك تعاون مع الجهات التنفيذية للعمل على قدم وساق فى تطوير القرى المتضررة من السيول، وكذلك هناك قوافل طبية تجوب المحافظة بالكامل للكشف على المواطنين وإحالة كافة الحالات العاجلة إلى المستشفيات للتعامل معها".