حياه كريمة.. إنطلاق مبادرة "كفر سعد بلا أمية" وتطعيم أهالى قرى دمياط بلقاح كورونا

دمياط معتز الشربينى

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط مبادرة "كفر سعد بلا أمية" وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومديريات الصحة والتضامن والأوقاف و التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات.

وتم فتح 7 فصول بقرى المرابعين واللوزى والإبراهيمية القبلية وابو عدوى و كفر المنازلة، إلى جانب عقد ندوات وبرامج يومية فى ضوء جلسات الدوار التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص والجهات الشريكة.



وتحت مظلة تلك المبادرة عُقدت ندوة بكفر المنازلة جاءت تحت عنوان "الترابط الأسرى ودوره فى مواجهة ظواهر العنف في المجتمع".



و فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتوسيع دائرة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، للوصول إلى عدد اكبر من المستهدفين لمجابهة إنتشار فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة المواطنين، فقد تم إطلاق فرق لتطعيم الأهالى باللقاح وذلك بالتزامن مع تلك الندوات التى يتم تنفيذها بشكل يومى بقرى مركز كفر سعد.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.







إنطلاق مبادرة كفر سعد بلا امية وتطعيم أهالى القرى بلقاح فيروس كورونا



مبادرة كفر سعد بلا امية وتطعيم أهالى القرى بلقاح فيروس كورونا









