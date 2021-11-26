ريجيم بسيط.. حيل بدون مجهود لإنقاص وزنك فى الشتاء

كتبت مروة هريدى

كلنا نشعر بالكسل قليلاً بمجرد أن تنخفض درجة الحرارة، إنه شيء يتفق معه معظم الناس، حيث يقلل الشتاء من مستوى نشاطنا البدني ويجعلنا نأكل كثيرًا مما يشكل تحديًا لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على لياقتهم أو التخلص من الكيلوجرامات، ويمكنك إنقاص الوزن في الشتاء حتى لو كنت كسولًا بعض الشيء، كل ما عليك فعله هو التصرف بحكمة بعض الشيء، ويمكن للشتاء أن يصنع العجائب لجسمك دون بذل أي مجهود.

إليك 4 حيل كسولة لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن فى الطقس البارد، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

تناول طعامًا صحيًا في موعد محدد



لقد ثبت أن الشتاء يجعلنا نأكل أكثر، تزيد درجة الحرارة الباردة من متطلباتنا اليومية من السعرات الحرارية للحفاظ على دفء الجسم، لذلك يفضل تناول الطعام في الوقت المحدد وملء طبقك بالأطعمة الصحية والغنية بالألياف، حيث تحافظ الألياف على معدتك ممتلئة لفترة أطول، مما يمنع الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

تجنب الماء الدافئ



يفضل معظم الناس شرب الماء الدافئ في موسم البرد، ولكن إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك، فننصحك تناول الماء البارد، حيث تشير الدراسات إلى أن استهلاك السوائل أكثر برودة من درجة حرارة الجسم الأساسية يجعل الجسم يعمل بجهد أكبر لتدفئته، وتساعد هذه العملية على حرق الكثير من السعرات الحرارية اللازمة للتخلص من الكيلوجرامات، إذا لم تستطع شرب الماء البارد، فحاول على الأقل شرب الماء العادي.

تناول شاي الأعشاب والقهوة السوداء



بدلاً من قهوتك العادية والشاي المحملين بالسكر والحليب، تناول شاي الأعشاب والقهوة السوداء، حيث إن المشروبات مثل الكركديه والشاي الأسود أو القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة ولها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن يؤدي تناولها بانتظام إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي ومساعدتك على حرق الدهون بشكل أسرع.

شارك في المزيد من الأعمال المنزلية



إذا كنت لا ترغب في الخروج لممارسة الرياضة، فاشترك في نشاط بدني داخل منزلك، ستندهش من معرفة أنه حتى القيام بالأعمال المنزلية مثل التنظيف والغسيل والمسح وغيرها يمكن أن تساعدك على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، حتى أثناء العمل من المنزل، قم من مقعدك بعد كل 30 دقيقة وتمش قليلاً حول منزلك.



الاعمال المنزلية تساعد فى فقدان الوزن



تناول الطعام الصحى فى وقت محدد



