اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية: موكب طريق الكباش "حدث استثنائى"

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:08 م
رئيس الكنيسة الأسقفية: موكب طريق الكباش "حدث استثنائى" الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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وصف الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية موكب طريق الكباش الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بالحدث الاستثنائي، مؤكدًا إنه يعكس فخرًا قوميًا ويؤكد على اعتزاز المصريين بحضارتهم الفرعونية العريقة. 
 
وأكد رئيس الأساقفة إن الاحتفالية انسجمت فيها عدة فنون بصرية وموسيقية لتعبر عن تواصل المصريين المعاصرين مع أجدادهم الفراعنة في حدث يبرز قدرة الدولة المصرية على الإنجاز والاهتمام بالسياحة والثقافة والآثار. 
 
وهنأ رئيس الأساقفة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على نجاح الموكب مقدمًا الشكر لكل المشاركين في إنجاز هذا العمل الضخم متمنيًا أن يسهم في انتعاش القطاع السياحي، وصلى رئيس الأساقفة لمصر أن يديم الله على البلاد الاستقرار والتنمية والسلام.
 
 

الكنيسه الاسقفيه

سامى فوزى

طريق الكباش

الرئيس السيسى

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