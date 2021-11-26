بورصات الخليج.. سوق أبو ظبى يحقق أعلى مستوى فى تاريخه.. وهبوط أسهم السعودية وقطر

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 3.53% خاسرًا 411 نقطة، ليغلق عند مستوى 11299.45 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.9% خاسرًا 90 نقطة ليغلق عند مستوى 3170 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 29.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 402.67 مليار درهم.

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.33% خاسراً 158.77 نقطة ليغلق عند مستوى 11790.98 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.24% رابحًا 104 نقطة ليغلق عند مستوى 8453 نقطة –لأول مرة في تاريخه- وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.34% رابحًا 54.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4118.22 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 3.53% خاسرًا 411 نقطة، ليغلق عند مستوى 11299.45 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 842.9 مليون سهم بقيمة 30.6 مليار ريال عبر تنفيذ 1.6 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 343 مليار ريال ليغلق عند 9.955 تريليون ريال سعودي.

وهبط 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 4.29%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.47%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 3.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.42%، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.94%.

وتصدرت الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "عناية" بنسبة 12.2%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 8.64%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 6.94%، وتصدرت الأسهم المتراجعة على رأسها سهم "التطوير الغذائية" بنسبة 22.81%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 17.05%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 10.29%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.8 مليار ريال سعودي.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.13% خاسرًا 155.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7128.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.07% خاسرًا 162.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7719.97 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.32% خاسرًا 142.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5893.82 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.62% خاسرًا 165.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6162.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.5 مليار سهم بقيمة 276.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 61.2 ألف صفقة.

سوق دبي وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.9% خاسرًا 90 نقطة ليغلق عند مستوى 3170 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 29.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 402.67 مليار درهم.

وانخفض ببورصة دبي قطاع البنوك بنسبة انخفاض 3.54% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف أتش المالية بنسبة 10.48%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 7.39%، بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.43%. بورصة قطر وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.33% خاسراً 158.77 نقطة ليغلق عند مستوى 11790.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 497.14 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال عبر تنفيذ 36.35 ألف صفقة، وتراجع 40 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعة بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.26%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.16%.



بورصة أبو ظبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.24% رابحًا 104 نقطة ليغلق عند مستوى 8453 نقطة –لأول مرة في تاريخه- وربح رأس المال السوقي 31 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.530 تريليون درهم.

وقفز ببورصة أبو ظبي قطاع الاتصالات بنسبة نمو 8% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 8.21%، مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 4.29%.



بورصة مسقط كما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.34% رابحًا 54.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4118.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.91 مليون سهم بقيمة 13.9 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 56.81 مليون ريال ليصل إلى مستوى 22.133 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "النهضة للخدمات" بنسبة 6.67%، أعقبه سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 5.68%، يليه سهم "العمانية للتمويل" بنسبة 5.08%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "إس إم إن باور للطاقة" بنسبة 16.36%، أعقبه سهم "الصفاء للأغذية" بنسبة 9.69%، يليه سهم "زجاج مجان" بنسبة 9.5%.