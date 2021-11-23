بورصات الخليج..صعود الأسهم السعودية و"أبو ظبى" بجلسة الثلاثاء.. وهبوط دبى وقطر

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.76% رابحًا 84.76 نقطة ليغلق عند مستوى 11256.52 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.75% رابحًا 62.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8407.518 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.85% خاسرًا 27.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3144.39 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.12% خاسراً 14.56 نقطة ليغلق عند مستوى 11796.05 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1785.76 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.76% رابحًا 84.76 نقطة ليغلق عند مستوى 11256.52 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.84% خاسرًا 437.12 نقطة ليغلق عند مستوى 23282.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.9 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها تجزئة الأغذية بنسبة 3.94%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.90%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.79%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.62%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والنقل بنسبة 1.55%، 1.44%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.08%، ثم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.06%.

وقفز 167 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 6.64%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 6%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 5.31%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم "التطوير الغذائية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 5.56%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 2.93%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 770.3 مليون ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.75% رابحًا 62.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8407.518 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.518 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 256.9 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.43%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.5%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.83%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 10.71%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 9.09%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 6.25%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 9.37%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 8.54%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 342.9 مليون درهم.



بورصة دبى فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.85% خاسرًا 27.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3144.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 578.6 مليون سهم محققة ما قيمته 769.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 10009 صفقة لعدد 36 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 5.87%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.35%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية وحيدًا بنسبة 0.05%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبى، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة أجيليتى للمخازن العمومية بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 14.73%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة أملاك للتمويل بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.71%، فيما تصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 91.3 مليون ورقة بقيمة 220 مليون درهم.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسرًا 25.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7177.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسرًا 24.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7774.74 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسرًا 27.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6021.08 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.53% خاسرًا 33.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6209.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 359.5 مليون سهم بقيمة 67.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.1 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.85%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.5%، ثم قطاعي الخدمات المالية والمنافع بنسبة 0.48%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.35%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.2%، 0.18%، على التوالي.



بورصة قطر وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% خاسراً 14.56 نقطة ليغلق عند مستوى 11796.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 120.1 مليون سهم بقيمة 312.2 مليون ريال عبر تنفيذ 7366 صفقة، وتراجع 23 سهمًا، وارتفع 22 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.31%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.2%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعي النقل والصناعات بنسبة 0.21%، 0.19%، على التوالي.



بورصة البحرين وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1785.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 341.9 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 105.26% بضغوط هبوط سهم شركة بي إم إم آي بنسبة 4.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 11.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.95%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.94% بضغوط هبوط أسهم بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.1%، 0.65%، 0.2%، على التوالى.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم أسهم مجموعة البركة المصرفية، المصرف الخليجى التجارى، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 2%، 1.08%، 0.54%، على التوالى.