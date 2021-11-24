كيف اختتمت بورصات الخليج تعاملاتها بجلسة الأربعاء؟

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1% رابحًا 112.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11369.38 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.39% رابحًا 12.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3156.85 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.35% رابحًا 6.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1792.06 نقطة.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.05% خاسراً 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 11790.01 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.11% خاسرًا 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8398.309 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1% رابحًا 112.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11369.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.2% رابحًا 45.53 نقطة ليغلق عند مستوى 23328.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 150.2 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.86%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.51%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والبنوك بنسبة 1.49%، 1.42%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 1.34%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1%، ثم قطاعات الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل والمواد الأساسية بنسبة 0.98%، 0.97%، 0.95%، على التوالي، فيما تراجع 3 قطاعات تجزئة الأغذية والأدوية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، 0.38%، 0.19%.

وقفز 149 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 6.64%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 6%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 5.31%، وتراجع 42 سهمًا على رأسها سهم "التطوير الغذائية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 5.56%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 2.93%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 770.3 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% رابحًا 12.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3156.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 802.9 مليون سهم محققة ما قيمته 820.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 10858 صفقة لعدد 37 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 4.41%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.05%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 9.64%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.69%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.91%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.49%، فيما تصدر سهم سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 103.8 مليون ورقة بقيمة 270.8 مليون درهم.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحًا 6.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1792.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 262.7 ألف دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 28.94% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة البركة المصرفية، البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، 1.96%، 0.73%، 0.65%، 0.2%، 0.16%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، فيما تراجع سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 7.14%.



بورصة الكويت فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسرًا 36.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7140.47 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسرًا 39.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7734.78 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% خاسرًا 30.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5990.54 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.35% خاسرًا 21.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6187.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 250 مليون سهم بقيمة 52.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.62%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.14%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.84%، 0.45%، على التوالي.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسرًا 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8398.309 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.518 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 220.7 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 9376 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.62%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.39%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 6.07%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 4.94%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 2.76%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة البحيرة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.76%، ثم سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 9.48%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 342.3 مليون درهم.



بورصة قطر وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسراً 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 11790.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 96.3 مليون سهم بقيمة 295 مليون ريال عبر تنفيذ 7613 صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفع 17 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات والعقارات بنسبة 0.20%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.14%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما ارتفعت 3 قطاعات وهي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.42%، 0.32%، 0.19%، على التوالي.