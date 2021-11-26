الحليب كامل الدسم يمشى مع الرجيم.. كوب واحد لا يضر بإنقاص الوزن

كتبت مروة هريدى

لا يتمتع الحليب بسمعة طيبة بين مراقبي الوزن، غالبًا ما يتخلص كل من يحاول إنقاص وزنه من الحليب كامل الدسم ويختار الحليب النباتي أو قليل الدسم، خوفًا من محتوى الدهون فيه، ولكن في الواقع، الحليب كامل الدسم ليس ضارًا بالصحة أو لفقدان الوزن، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

منذ الطفولة، نعلم فوائد تضمين الحليب في النظام الغذائي، حيث يعد الحصول على منتجات الألبان جزءًا من العديد من الثقافات، لذلك، لا يبدو أن التخلص منه هو الخيار الأفضل، إلا إذا كنت تعاني من حساسية عدم تحمل اللاكتوز وتضطر إلى تجنب جميع المنتجات التي تحتوي على الحليب، وفيما يلي بعض الأسباب المشروعة للحصول على الحليب كامل الدسم بدلاً من اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الحليب قليل الدسم.

الدهون في الحليب كامل الدسم ليست مقلقة



يحتوي الحليب على الدهون المشبعة المرتبطة بارتفاع مستويات الكوليسترول ومشاكل القلب، حيث يحتوي الحليب كامل الدسم على 3.5% من هذه الدهون، بينما يحتوي الحليب قليل الدسم على 1% فقط، ويحتوي الحليب منزوع الدسم على أقل من 0.5%، هذا هو السبب في أن الحليب منزوع الدسم وقليل الدسم هو الخيار المفضل للكثيرين، ومع ذلك، في مجال علم التغذية، لا يزال هناك ارتباك متعلق بتناول الدهون المشبعة، فلم يكن هناك دليل تجريبي يثبت أن الدهون المشبعة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال، قبل التوصل إلى أي استنتاج.

الحليب كامل الدسم غنى بالعناصر الغذائية



يحتوي الحليب كامل الدسم على العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A وB وC وD وE، والكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها، وعندما تختار الحليب قليل الدسم، قد تحصل أيضًا على فيتامينات أقل مقارنة بالحليب كامل الدسم.

ذلك لأنه عند إزالة الدهون من الحليب، يتم أيضًا إزالة بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل (فيتامين أ، ب 12، د) منه، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب، والتى هي أيضًا أقل في الحليب قليل ومنزوع الدسم مقارنة بالحليب كامل الدسم.

الحليب يدعم عملية إنقاص الوزن وصحتك



يعتبر الحليب كامل الدسم أفضل لعظامك مقارنة بالحليب قليل الدسم لأنه يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د بكمية معقولة، يعتبر نقص فيتامين د شائعًا جدًا بين الناس ولا يوجد سوى في عدد قليل من المواد الغذائية، إن قطعها أيضًا عن النظام الغذائي ليس فكرة جيدة، كما يحتوي الحليب كامل الدسم بالفعل على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكن هذا لن يكون مشكلة إذا كنت تستهلكه بكميات محدودة، بقدر ما يتعلق الأمر بتأثير المحتوى الغني بالدهون، حيث تشير الدراسات إلى أن الحليب كامل الدسم ومنتجات الألبان الأخرى عالية الدسم قد تساعد في الواقع في منع زيادة الوزن.

يقلل الحليب كامل الدسم من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي



يقلل الحليب كامل الدسم، المليء بالفيتامينات والمعادن، من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، حيث وفقًا للدراسات، فإن تناول الحليب كامل الدسم يوميًا يمكن أن يقلل من مخاطر مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وتصلب الشرايين والسمنة في منطقة البطن، وحتى تكون في الجانب الآمن، تناول فقط كوبًا واحدًا من الحليب كامل الدسم يوميًا.

لا تستبعد الحليب كامل الدسم نهائيًا من نظامك الغذائي، حيث يعتبر الحليب جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن ويمكن أن يوفر لك كوب من الحليب أو 250 مل يوميًا العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ليعمل بكفاءة، فقط كن حذرًا بشأن الكمية.



حليب كامل الدسم