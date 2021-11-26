اختفاء طفل فى ظروف غامضة بمدينة العبور بالقليوبية

الشرقية- فتحية الديب

حررت أسرة طفل عمره 15 عاما، بلاغا بقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، تفيد اختفائه منذ 5 أيام أثناء ذهابه للعمل بمخبز عيش بمدينة العبور، وعدم عودته، وتم إخطار نيابة العبور.

تلقى اللواء محسن شعبان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بلاغا من أسرة "مصطفى ربيع" 15 عاما، مقيم العبور، باختفائه منذ 5 أيام، فى ظروف غامضة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6745 إدارى قسم شرطة العبور لسنة 2021.

وتبين أن أسرة الطفل من محافظة المنيا وتقيم بمدينة العبور، حيث يعمل الأب حارس بالمدينة، ونجله كان يعاونه على المعيشة.