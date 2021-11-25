علامات نقص العناصر الغذائية في الجسم.. كيف تحصل عليها من طعامك؟

فاطمة ياسر

عدم تناول الأغذية الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم يعد من أبرز الأسباب المؤدية لنقص الحديد والكالسيوم والفيتامينات، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " bodyandsoul " نتعرف على أبرز الأعراض الخاصة بنقص كل عنصر غذائي ومنها:

-فيتامين ب 1 ويطلق على "الثيامين":



الثيامين ضروري للجسم، فهو يمده بالطاقة والنشاط والحيوية، ومفيد أيضا للجهاز العصبي، ومن علامات نقصه الإرهاق الشديد وتشنج في بعض عضلات الجسم، وتنميل، والأطعمة التي يجب تناولها للحصول عليه التونة والأرز البني والجزر.

-فيتامين ب 6 ويطلق عليه " بيريدوكسين":



مهم لتحقيق التوازن الهرموني وإنشاء الناقلات العصبية، ومن علامات نقصه تكتل في الثديين ، وتقرحات في الفم ، لخبطة في الدورة الشهرية ، الإصابة باكتئاب وأرق، والأطعمة التي يجب تناولها الدجاج والتونة والسبانخ واللحوم الحمراء والمكسرات والبقوليات.

-الكالسيوم:



مهم لصحة الأسنان والعظام، وللعضلات والأعصاب، ومن علامات نقصه تشقق في الأسنان و تسوس الأسنان ، تقلصات العضلات ، الأظافر الهشة، ومن الأطعمة التي يجب تناولها منتجات الألبان والمكسرات والحبوب الكاملة والخضروات كالبروكلي والسبانخ، ينصح بتناول سمك السردين.

-المغنيسيوم:



المغنيسيوم مهم للأشخاص الأكثر عرضة لمرض السكري كما أنه مهم لإرخاء العضلات، ومن علامات نقصه الإصابة بارتعاش وتشنج عضلي ، وقلق، ومن الأطعمة التي يجب تناولها المكسرات وخاصة اللوز، وفول الصويا والسبانخ والحبوب الكاملة.

-الزنك:



الزنك مهم للهرمونات والجهاز التناسلي والمناعة، ومن علامات نقصه ظهور علامات تمدد ، ضعف في حاسة التذوق والشم ، ضعف التئام الجروح ، ظهور بقع بيضاء على الأظافر، ومن الأطعمة المهمة المأكولات البحرية واللحوم والبيض ومنتجات الألبان والبذور.