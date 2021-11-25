ضبط 200 طن مواد إنتاج مجهولة وإعدام مواد غذائية ولحوم فاسدة بـ4 محافظات

المحافظات – حسن عبدالغفار - إيمان مهنى – عبدالله صلاح - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المصانع والمخازن بالمنطقة الصناعية، للتأكد من صلاحية المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، ضبط خلالها أكثر من 200 طن مستلزمات إنتاج مجهول المصدر لأكثر من نوع من الصناعات المختلفة.



يأتى ذلك بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس بعضوية كل من حمادة صالح وأحمد حسين ومحمد عمار مفتشى تموين الإدارة بالاشتراك مع شرطة المسطحات بحملة تموينية، وأسفرت على المحاضر الأتية: محضر 24348 جنح ضد مسئول عن شركة بالمنطقة الصناعية بالزوامل لإدارته منشأة صناعية بدون ترخيص من الجهات المختصة واستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 9 آلاف لتر غاز ثانى أكسيد الكربون داخل تنك حديد و78 إسطوانة غاز مملؤة بغاز ثانى أكسيد الكربون، محضر رقم 24349 جنح ضد صاحب مخزن زيوت عطرية بالمنطقة الصناعية بالزوامل لاستخدامه زيوت عطرية منتهية الصلاحية، وجرى التحفظ على 550 كيلو جراما زيوت عطرية منتهية الصلاحية و13 طن زيوت عطرية مجهولة المصدر، محضر رقم 24350 ضد صاحب مخزن صباغة منسوجات بالمنطقة الصناعية بالزوامل لاستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 26 طن مستلزمات صباغة مجهولة المصدر.



كما جرى محضر رقم 24351 جنح ضد صاحب مصنع لصناعات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية بالزوامل لاستخدامه 50 طن لدائن بلاستيكية مجهولة المصدر، محضر رقم 24352 جنح ضد صاحب مخزن أصباغ ملابس لاستخدامه 95 طن أصباغ ملابس مجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية بالزوامل، ومحضر رقم 24353 جنح ضد صاحب مصنع أعلاف مواشى بالمنطقة الصناعية بالزوامل لاستخدامه مستلزمات أعلاف مواشى 21 طنا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.



البحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية الفرع الإقليمى بالبحيرة ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية برشيد والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد حملة رقابية مكبرة أسفرت عن:-

* قطاع مراقبة الأغذية:

- تحرير محضر لضبط 300 كجم طحينة حمراء وبيضاء وزيت حار ليس لها بيانات وبها حشرات ميتة بداخل برميل بلاستيك أزرق مستعمل.

- تحرير 10 محاضر جنح صحية.

- إعدام 7 كيلو مخللات غير محتفظة بخواصها الطبيعية و17 عبوة زبادى بلدى متغيرة فى خواصها الطبيعية، كما تم سحب 6 عينات وإرسالها للمعامل بدمنهور لفحصها.



* قطاع إدارة تموين رشيد:

- تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات عامة.

- تحرير 3 محاضر إغلاق محلات تموينية ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار.



*قطاع الإشغالات والبيئة والإجراءات الاحترازية:

- ضبط 45 شيشة ببعض المقاهي

- رفع 106 حالة إشغال متحرك متنوع

- رفع 26 ترابيزة خشب و17 ستاند حديد و15 ميزان حديد

- رفع 17 لافتة إعلانية بدون ترخيص و9 شكاير فحم إشغال



وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، عدداً من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر الجاري، وذلك لمتابعة الحالة العامة للأسواق، ولإحكام الرقابة على منافذ البيع وأماكن عرض وتوزيع المواد الغذائية، لضمان سلامة الغذاء حرصا على سلامة صحة المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة تحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق، وإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية من خلال تكثيف حملات المتابعة الميداني، للتأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية على المواطنين، بالإضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائى نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 372 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تم تحرير 127 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأة.

من جانبه، أشار الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إلى أنه تم إعدام 562 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 336 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، كما تم استصدار 635 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.



أسوان



نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة للمرور والتفتيش على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم والمطاعم داخل مدينة أسوان، حيث أكد الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى، بأن الحملة أسفرت عن ضبط 34 كجم من اللحوم المفرومة والمجمدة والكبد غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، لافتاً إلى أنه جرت مصادرة جميع الكميات المضبوطة والتحفظ عليها مع تحرير محاضر المخالفة اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين بمعرفة النيابة المختصة .

