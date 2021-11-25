اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:34 م
أكرم القصاص
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ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى حملة لبيطرى الغربية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:03 م
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى حملة لبيطرى الغربية جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية،حملة مكبرة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 3.5 كجم دواجن بدون بيانات ، 20 كجم صدور دواجن بدون بيانات ، 5 كجم لحوم قطع سحب عينات، 4 كجم لحوم مفروم سحب عينات، 1.5 كجم لحوم مفرومه وسجق غير صالح للاستهلاك الادمى وبها علامات فساد ظاهريا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ الإجراءات القانونيه المتبعة لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها .

 


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