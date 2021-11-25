شاى ورق "اللورا "علاج فعال لعسر الهضم والتحكم في التوتر

كتبت - ميرفت رشاد

رف التوابل في أي مطبخ مليء بالعديد من الأعشاب التي لا تضيف نكهات إلى طعامنا فحسب، بل تحتوي أيضًا على عدد كبير من الخصائص المفيدة للصحة، بينما يساعد القرنفل في منع السعال والبرد، فإن الكركم هو مخزن للعديد من العناصر الغذائية الأساسية، نوع آخر من التوابل هو ورق الغار المعروف باسم " اللورا" علاج فعال لعسر الهضم وفقا لما نشره موقع " food-ndtv"

استخدم ورق اللورا كدواء تقليدي لعدة قرون لفوائده الصحية العديدة ، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين أ ، ج ، ب 6 ، الحديد ، البوتاسيوم وأكثر ، وله تأثير قوي على الجهاز الهضمي، من المعروف أن المركبات الموجودة في هذه التوابل تعمل على تحسين عملية الهضم وتهدئة متلازمة القولون العصبي (IBS) وتعزيز صحة الأمعاء بشكل عام.

من المعروف أيضًا أن أوراق الغار " اللورا" تتحكم في هرمونات التوتر وتساعدك على الهدوء والاسترخاء، علاوة على ذلك، فإن الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في التوابل تحمي الجسم من الالتهابات.

نقدم لك خلطة شاي أوراق الغار بالقرفة التي قد تسهل الهضم الفعال عن طريق تكسير العناصر الغذائية، فالقرفة تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي والهضم، مما يساعد في إنقاص الوزن، وفقًا للدكتور أنجو سود ، أخصائية التغذية في الهند ، فإن التوابل الكل في واحد "هي منبه للأنسولين وتساعد على زيادة معدل الأيض، قد تساعد القرفة على خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في المعدة ، مما يساعد على الهضم بشكل أفضل.

كيفية صنع شاي ورق اللورا:

مكونات:1 كبير أو 2 ورق غار صغير

1 عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة مسحوق قرفة

1. -2 كوب ماء

ليمون وعسل

الطريقة:

اغلي الماء بورق اللورا والقرفة لمدة 5-6 دقائق.

أطفئ اللهب وأغلق الغطاء لمدة 3-4 دقائق.

صفي الماء في كوب وأضيفي الليمون والعسل إذا أردت.