اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:07 م
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ريجيم الزبادى والليمون.. هيساعدك تخس 3 كيلو فى 5 أيام

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:00 م
ريجيم الزبادى والليمون.. هيساعدك تخس 3 كيلو فى 5 أيام الزبادى
كتبت مروة هريدى

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تتعدد الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، حيث يبحث الكثير من الناس لاختيار المناسب بين هذه الحميات للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة والحصول على جسم صحى ومتناسق، ولعل أشهر أنواع الريجيم لإنقاص الوزن بسرعة وفعالية هو ريجيم الزبادى بالليمون، حيث يمكن أن يساعدك فى التخلص من 3 كيلو جرامات فى 5 أيام، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يعتبر ريجيم الزبادي والليمون أكثر أنظمة إنقاص الوزن فعالية، فهو لا يساعد على حرق الدهون فقط، بل إن كلا العنصرين "الزبادى والليمون" يحتويان على العديد من المغذيات المفيدة لصحة الجسم وتنقيته من السموم الضارة.، فهو غنى بفيتامين سى الموجود فى الليمون بجانب البروتينات وفيتامينات أ و ب والمعادن.

يساعد محتوى فيتامين سى فى الليمون على زيادة معدل التمثيل الغذائى بما يساعد فى حرق الدهون المتراكمة فى الجسم، كما أن الزبادى غنى بالبروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء، ويساعد هذا المزيج ليس فى إنقاص الوزن فحسب، بل إنه يعزز المناعة ويحميك من نزلات البرد فى فصل الشتاء.

وتعتبر أفضل طريقة لتناول مزيج الزبادى مع الليمون، قبل النوم، حيث يساعد فى حرق الدهون خاصة فى منطقة البطن "الدهون الحشوية" وكذلك دهون الأرداف، بجانب أن الزبادى غنى بالكالسيوم اللازم للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

ولتطبيق هذا الرجيم لتحقيق أقصى فائدة، عن طريق اتباع نظام غذائى صحي مع إضافة كوب من الزبادى مع الليمون فى الوجبات الثلاثة الرئيسية وستلاحظ فرقًا كبيرًا خلال 3 أيام من اتباعه.

 


ريجيم الزبادى والليمون

فوائد الزبادى

فوائد الليمون

فيتامين سى

دهون البطن

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