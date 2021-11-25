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تداول 1556 طن بضائع و217 شاحنة و459 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:52 ص
تداول 1556 طن بضائع و217 شاحنة و459 سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1556 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 217 شاحنة  و 459 سيارة، وشملت حركة الصادرات 439 طن بضائع عامة و 190 شاحنة و 32 سيارة ملاكى.
 
وشملت حركة الواردات1117 طن بضائع عامة و27 شاحنة  و427  سيارة ويتواجد 10  سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة  بحمولة 67 شاحنة و 21سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة امل  بحمولة 100 شاحنة و7 سيارة ملاكي وسفينة الابحاث VENTURER متجهة الي جيبوتي .
 
واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة وعمان، حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 275 طن و 1 سيارة ملاكي وتصدير 23 شاحنة بحمولة 439 طن و 4 سيارة ملاكي، واستقبلت ميناء السويس السفينة بنياس 3 بحمولة 426 سيارة بوزن 842 طن.
 
 

موانى البحر الاحمر

ميناء سفاجا

ميناء نويبع

ميناء السويس

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