تداول 1556 طن بضائع و217 شاحنة و459 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1556 طن بضائع عامة ومتنوعة و 217 شاحنة و 459 سيارة، وشملت حركة الصادرات 439 طن بضائع عامة و 190 شاحنة و 32 سيارة ملاكى.

وشملت حركة الواردات1117 طن بضائع عامة و27 شاحنة و427 سيارة ويتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و 21سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 100 شاحنة و7 سيارة ملاكي وسفينة الابحاث VENTURER متجهة الي جيبوتي .

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة وعمان، حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 275 طن و 1 سيارة ملاكي وتصدير 23 شاحنة بحمولة 439 طن و 4 سيارة ملاكي، واستقبلت ميناء السويس السفينة بنياس 3 بحمولة 426 سيارة بوزن 842 طن.