تداول 1399 طن بضائع عامة ومتنوعة و295 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 1399طن بضائع عامة ومتنوعة، و295 شاحنة و31 سيارة، حيث شملت حركة الصادرات 356 طن بضائع عامة و 122 شاحنة و17 سيارة ملاكي.

كما إكدت الهيئة في بيانها إن حركة الواردات شملت 1043 طن بضائع عامة و173 شاحنة و14 سيارة ويتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ .

وأوضحت الهيئة إن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 102 شاحنة و 13سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة دليلة بحمولة 92 شاحنة و 15 سيارة ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 1043 طن و 1 سيارة ملاكي وتصدير 30 شاحنة بحمولة 356 طن و 2 سيارة ملاكي.