اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:40 ص
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تداول 1399 طن بضائع عامة ومتنوعة و295 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:04 ص
تداول 1399 طن بضائع عامة ومتنوعة و295 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 1399طن بضائع عامة ومتنوعة، و295 شاحنة و31 سيارة، حيث شملت حركة الصادرات 356 طن بضائع عامة و 122 شاحنة و17 سيارة ملاكي.

كما إكدت الهيئة في بيانها إن حركة الواردات شملت 1043 طن بضائع عامة و173 شاحنة و14 سيارة ويتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ .

وأوضحت الهيئة إن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 102 شاحنة و 13سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة دليلة بحمولة 92 شاحنة و 15 سيارة ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 1043 طن و 1 سيارة ملاكي وتصدير 30 شاحنة بحمولة 356 طن و 2 سيارة ملاكي.


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موانئ البحر الاحمر

سفاجا

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