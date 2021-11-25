القومى للمرأة يضئ مبنى المجلس باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى للقضاء على العنف

كتب محمود راغب

أضاء المجلس القومى للمرأة ،اليوم، مبناه الرئيسى باللون البرتقالى، للعام الرابع على التوالى تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، و بدء فعاليات حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتى يطلقها المجلس تحت شعار "كونى" وتستمر حتى 10 ديسمبر.

وتأتى إضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالى فى هذا اليوم، تضامنا مع النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم، ودعما لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى العالم بأسره.

وينظم المجلس خلال حملة هذا العام، العديد من الأنشطة والفعاليات تهدف إلى التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية، وخلق رفض مجتمعى للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لذلك.