الصحة: 415 فريقا طبيا لفحص طلاب أولى إعدادى للكشف عن فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي، للعام الرابع على التوالى يعمل بها 415 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي.

وتابع: "آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة"، وأوضح أنه في حال اكتشاف الإصابة بفيروس سي تتم إحالة الطالب إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة للتأمين الصحى بـ27 محافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وتلقى العلاج بالمجان.