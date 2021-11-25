التحفظ على 5 ملايين قرص كبتاجون المخدر بـ180 مليون جنيه بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ علي 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر قيمتها تقدر بنحو 180 مليون جنيه قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحرى، أثناء توجهها إلي إحدي الدول داخل مركب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وضبط اوراق الشحنة والاستعلام عنها.

تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة بالميناء، أثناء محاولة مركب دخول ميناء الإسكندرية عن طريق الترانزيت، لتتوجه إلي إحدي الدول، وتحمل "أصناف محظورة".

تم تشكيل لجنة، فتم التحفظ علي المركب وبتفتيشها عثر بداخلها علي أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر قدرت قيمتها بنحو 180 مليون جنيه، وتبين أنها قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحرى، وكانت فى طريقها إلى إحدى الدول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.