الداخلية تزلزل أباطرة الكيف.. أقوى 10 ضربات لمواجهة "الحباية القاتلة"

كتب أحمد حسنى

جهد مستمر وملاحقات أمنية متتالية لمواجهة أباطرة الكيف وتجار الموت البطيء "مروجي مخدر الكبتاجون"، فبين ليلة وأخري تتواصل نجاحات وزارة الداخلية فى مواجهة "الحبة القاتلة".

ربما يرد في ذهنك عشرات الأخبار عن نجاح الداخلية في ضبط تجار المخدرات بشكل يومي، إلا أن الحقيقة قد تكون أكثر مما تعلمه، فبعض تلك المواد كفيلة بقتل عشرات الشباب في وقت قصير، ونجاح الداخلية في ضبط هذه المواد المخدرة هو فى الأساس نجاح في إنقاذ حياة عشرات الشباب من الموت البطيء.

حبوب "الكبتاجون" يتم تصنيعها من مادتي "الأمفيتامين" المنبه للجهاز العصبي المركزي، و"التيوفيلين"، وتستخدم في علاج بعض الحالات المرضية، إلا أن استخدامها السيء قد يقودك للموت بتدمير الجهاز العصبي والنفسي.

ولعل أبرز ضربات وزارة الداخلية لتجار "الحبة القاتلة"، ما نستعرضه في السطور التالية.

نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع عقار الكبتاجون المخدر والاتجار به وبحوزتهم مضبوطات قدرت قيمتها المالية بحوالى 110 ملايين جنيه.

وأحبطت الداخلية محاولة تهريب أكثر من نصف مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء سفاجا البحري.

كما نجحت العيون الساهرة فى ضبط 325 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر قبل تهريبها خارج البلاد ، حيث تم ضبط عناصر تشكيل عصابى "لهم معلومات جنائية" يعتزمون إعداد وتجهيز شحنة لمخدر الكبتاجون وتغليفها بأوراق الكربون فى محاولة منهم لإخفائها والحيلولة دون ضبطها تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ11.5 مليون جنيه.

كما تم ضبط شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون بنظام الترانزيت بميناء دمياط البحرى قادمة من إحدى الدول تمهيدًا لنقلها إلى دولة عربية أخرى.

أما في القليوبية فتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الدائرى من ضبط (سائق "له معلومات جنائية"، مقيم بمطروح - ربة منزل، مقيمة بالقاهرة)، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملك وقيادة المتهم الأول، أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، حيث عثر بحوزتهما عقب تفتيشهما على عدد "74" كيس تحوى بداخلها ما يقرب من "100 ألف" قرص من عقار الكبتاجون المخدر - ومبلغ مالى.

كما تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة تهريب وترويج أكثر من 33 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد حوزة عناصر تشكيل عصابى يحملون جنسية إحدى الدول العربية.

ونجحت الداخلية في إحباط محاولة تهريب أكثر من 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحرى.

وتمكنت الداخلية من ضبط شحنة مسمومة تحمل عقار الكبتاجون المخدر قيمتها تقدر بنحو 180 مليون جنيه قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحرى، وتم ضبط أكثر من 5 ملايين قرص داخل مركب كانت فى طريقها إلى إحدى الدول.

ونجح رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، في ضبط 10 ملايين و27 ألفا و500 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة داخل شمعات فلاتر المياة المنزلية، وبلغت قيمتة المضبوطات 501 مليون و375 ألف جنيه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة مليار و2 مليون و750 ألف جنيه.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين بحوزتهما 38 ألف قرص كبتاجون بمنطقة بولاق أبو العلا.