محافظ البحر الأحمر يصدر قرارا بوظائف قيادية جديدة بديوان عام المحافظة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارا ً حمل رقم 872 لسنة 2021 ضم تكليف قيادات جديدة بالادارات المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم تكليف محمد الغريب محمد حسين، قائم بأعمال حي شمال الغردقة.

كما ضم قرار المحافظ تعيين نشأت كامل عطيه، مديرا للادارة الهندسية بالوحدة المحلية بسفاجا، كما تم تعيين أيمن شعبان هاشم محمد، مديرا للادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا . كذلك شمل القرار تعين المهندس شاذلي امين محمود، مديرًا لادارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

كما تم تعيين محمد عبد الحميد رياض مديرا لمركز العمليات والتدريب بديوان عام محافظة البحر الأحمر واستند قرار المحافظ علي القانون رقم 43 لسنة 1979، في شأن نظام الادارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام .

وأكدت المادة الثانية من القرار أن علي الجهات المعينة كل فيما يخصه تنفيذ القرار اعتبارا من 23 نوفمبر الجاري ، وابلاغه لجميع جهات الاختصاص



المهندس شاذلى امين مديرا عاما لادارة التخطيط



محمد رياض مديرا لمركز عمليات البحر الأحمر



محمد غريب رئيس حي شمال الغردقة



