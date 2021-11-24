اليوم السابع
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متحدث الكهرباء: أضفنا أكثر من 28 ألف ميجا وات للشبكة فى 4 سنوات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:52 م
متحدث الكهرباء: أضفنا أكثر من 28 ألف ميجا وات للشبكة فى 4 سنوات الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن القيادة السياسية ساعدت فى تطوير منظومة الكهرباء وإعطائها الدعم الكامل حتى يتم الانتهاء من التطوير. 
 
وأضاف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى: " هناك تعاون ما بين وزارة الكهرباء والبترول والمالية فى تطوير المنظومة فى الفترة الماضية، مؤكدا أنه تم إضافة أكثر من 28 ألف ميجا وات للشبكة فى خلال 4 سنوات ضعف ما كان متواجد من قبل.
 
وتابع الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أكبر 3 محطات هم البرلس والعاصمة الإدارية وبنى سويف بـ14 ألف ميجا وات بتكلفة 6 مليارات يورو.
 

ايمن حمزة

متحدث الكهرباء

القيادة السياسية

العاصمة الادارية

البرلس

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