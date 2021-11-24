علامات تظهر على العين تدل على نقص فيتامين ب12

كتبت مروة هريدى

فيتامين ب12 مادة مغذية قابلة للذوبان في الماء وهي ضرورية للجهاز العصبي ووظيفة الدماغ المثلى، وعلامات انخفاض المستويات واسعة النطاق، من حين لآخر، قد تظهر مضاعفات حول العينين، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

مستويات B12 منخفضة بشكل استثنائي بين النباتيين لأن النباتات لا تقدم المغذيات، ومع ذلك يُعتقد أن ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص فوق سن 75 يعاني من نقص فيتامين ب12 أيضًا، لأن أجسامهم غير قادرة على امتصاصه من الأطعمة، وتظهر علامات النقص أحيانًا حول العينين، لا سيما في شكل ارتعاش غير مريح، وتشير الأبحاث حتى الآن إلى أنه يمكن عكس هذه الحالة بسهولة.

فيتامين B12 هو عنصر غذائي رئيسي يشارك في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتحويل الطعام إلى طاقة والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، تعتبر أطراف الجسم موقعًا معروفًا للمضاعفات المرتبطة بالمستويات المنخفضة من هذا الفيتامين، مثل الشعور بوخز الإبر أو إحساس بالحرقان فى أطراف اليدين والساقين.

تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بنقص فيتامين ب12، الشعور بالتعب، وشحوب الجلد، وفقدان الوزن، وإبر ووخز فى الأطراف، والتهاب اللسان واحمراره.

وفقًا لهيئة الصحة الطبية ميديكال ديلي، فإن ارتعاش العين وتشنجات الجفن هي أيضًا علامات يمكن أن تساعد في تحديد نقص فيتامين ب 12، ولكنه يعتبر من العلامات نادرة الحدوث.

يمكن أن يحدث هذا الارتعاش غير المريح، المعروف علميًا باسم تشنج الجفن في العين، في المناطق الأخرى المحيطة بالعين.

لذلك يجب اختبار مستويات فيتامين ب 12 ومستويات الهوموسيستين في المرضى الذين يعانون من تشنج الجفن والذين لا يوجد لديهم سبب واضح آخر لهذه الحالة.

كيفية علاج نقص فيتامين ب 12



يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، لذلك نادرًا ما يعاني الأشخاص الذين يأكلون ما يكفي من الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان من النقص، ويمكن حصول الأشخاص الذين يعانون من نقص في النظام الغذائي على مكملات فيتامين ب12 لتعويض هذا النقص.



اعراض على العين تبرز نقص فيتامين ب12