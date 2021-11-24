ضبط عامل بحوزته 39 تذكرة هيروين مخدر بمرسى علم فى البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر من ضبط عامل، بحوزته كمية من الهروين المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد اخطارًا للواء محي سلامه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية من المقدم محمد زمزم، رئيس مباحث قسم شرطة مرسي علم، يفيد تمكن النقيب أيمن سالم معاون مباحث القسم؛ من ضبط "سامح. م. ع" عامل بفندق سياحي بحوزته 239 تذكرة هيروين مخدر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث قرر المستشار مصطفي غطان رئيس نيابة جنوب البحر الأحمر، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.