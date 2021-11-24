اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى: الحوثيون تلقوا ضربات قاصمة فى جبهات محافظة مأرب

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:00 ص
الجيش اليمنى: الحوثيون تلقوا ضربات قاصمة فى جبهات محافظة مأرب عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير دائرة التوجيه المعنوى للقوات المسلحة اليمنى العميد الركن أحمد الأشول، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثى تلقت ضربات قاصمة فى جبهات محافظة مأرب، مشيدا بالبطولات التى حققها أبطال الجيش اليمني.

 

وأضاف الأشول - وفقا لما أورده الموقع الرسمى للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" - أن الحوثيين تمارس التضليل الإعلامى وتبث الشائعات المستمرة بشأن سيطرتها على محافظة مأرب لرفع معنويات عناصرها الإرهابية، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمنى تخوض معركة مصيرية ضد المشروع الإيراني.

 


الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

الحوثيين

محافظة مأرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة