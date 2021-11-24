الاتصالات: إتاحة 94 خدمة عبر "مصر الرقمية".. والمنصة نفذت 13 مليون معاملة

ماجد تمراز

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن هناك 94 خدمة على بوابة مصر الرقمية، مشيراً إلى أنه جاري اختبار أكثر من 25 خدمة وهناك 53 خدمة ستدخل الاختيارات قريبا، حيث تم ضم المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية والاعتراض والدفع عليها سيكون من خلال البوابة.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الخدمات التي نقدمها نركز على التوثيق، وفي اليوم الواحد نقوم بعمل من 20 ألف إلى 25 ألف معاملة، ونحن على البوابة نقوم بعمل 1000 توكيل يومياً ونصل لـ 1200 توكيل، واليوم لدينا 320 مكتب، ومكاتب الـ vip 4 وخلال أيام سيصل عددهم لـ 5، ليكون داخل كل محافظة مكتب مميز يقدم خدمة مميزة".

وقال: "بالنسبة للتموين، أثبت أن مصر لا يوجد بها فجوة رقمية، لأنها أكثر خدمة مستخدمة، ونحن أغلقنا بعد الخدمات الآن لكن الخدمة متاحة، يمكن من خلالها القيام بكل خدمات التموين، وإجمالي المعاملات حوالي 13 مليون معاملة، ومن سجلوا على البوابة 4 مليون و100 ألف".

وتابع نائب وزير الاتصالات: "لا يوجد رسوم خاصة ببوابة مصر الرقمية، وهي الرسوم الحكومية المقررة الخاصة بأي خدمة التي كان يتم دفعها في أي مكتب، ونحن نقدم خدمة أخرى، نقدم ما يسمى بالوكالة، يمكن من خلالها قيام شخص بالخدمة بدلاً من المتعامل، هاتفياً أو من خلال أقرب مكتب بريد".