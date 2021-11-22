الاتصالات: "مستقبلنا رقمى" تدرب 140 ألف شاب على مهارات التكنولوجيا الحديثة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات ومسئول مبادرة "مستقبلنا رقمى" أن المبادرة هدفها توفير أنماط جديدة وقنوات جديدة للعمل، فقد يكون شاب يجلس فى سوهاج ويعمل فى شركة فى أوروبا، موضحا أن المبادرة بدأت منذ عام ونصف ودربت 140 ألف شاب، وتم تخريج 80 ألفا منهم عشرات الآلاف الذين يعملون من خلال مهارات التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف مستشار وزير الاتصالات، فى تصريحات لبرنامج عصر الشباب، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تقدم دورات مجانية للشباب، ونعمل الآن على تطوير المبادرة لتستقبل مزيدا من الشباب، وتدريبهم على مهارات تكنولوجيا المعلومات، لتوفير فرص عمل لهم تساهم فى زيادة دخلهم.

ولفت مستشار وزير الاتصالات، إلى أن مبادرة مستقبلنا رقمى هدفها أن يجد الشباب فرص عمل جديدة، وتوظيف الشباب من خلال تدريب على المهارات المهمة، والتدريب على سلوكيات العمل والأنماط الجديدة للعمل منها العمل الحر والتشبيك مع القنوات الجديدة للعمل، ومنصات العمل الحر ومنصات العمل خارج مصر وهو موجود فى منزله، وهذا ينعكس على دخل الشباب والشابة.