اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:09 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى حادث تصادم - صورة أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم جرار زراعي بسيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي أمام قرية العمة مركز قطور، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي أمام قرية العمة مركز قطور، انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف، وتبين تصادم جرار زراعي بسيارة على الطريق، وإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم إصابات خطيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد عثر أهالي مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، على جثة لشخص مجهول الهوية في العقد السادس من عمره بجوار أحد الأكشاك بالطريق السريع "طنطا - كفر الزيات"، ونقله إلى مشرحة مستشفى جامعة طنطا.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة الهوية لرجل في العقد السادس من عمره بجوار أحد الأكشاك بالطريق السريع بمدخل قاعة مؤتمرات جامعة طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة.


مدير أمن الغربية

مستشفى طنطا الجامعي

طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

حادث

اخبار

اخبار الحوادث

جرار زراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة