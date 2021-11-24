أوكرانيا وبريطانيا وأمريكا تتبادل المعلومات حول تعزيزات روسيا قرب حدود كييف

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أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن وكالات الاستخبارات الأوكرانية والبريطانية والأمريكية تبادلت المعلومات حول آخر حشد للقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، عن ريزنيكوف، قوله، في تصريحات صحفية، خلال رحلة عمل إلى ميدان تدريب شيروكي لان في منطقة ميكولايف، اليوم الأربعاء، "عقدت اجتماعين مهمين مع وزيري الدفاع البريطاني بن والاس ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".

وأضاف أجرينا محادثات جادة، حيث قارنا بوضوح المعلومات التي تتلقاها أجهزة استخباراتنا وتبادلت وكالات استخباراتنا المعلومات والاستنتاجات هي نفسها نحن نتفهم وضع المخاطرة".. مشيرا إلى أنه تلقى إشارات مهمة للغاية من شركاء أوكرانيا بأنهم لن يتركون كييف وحدها في مواجهة العدو.

وأكد أن الشركاء بدأوا بالفعل مشاورات جادة للغاية مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وسيكون رد الفعل قاسيا للغاية - لقد تم بالفعل تحذير رئيس الكرملين بشأن ذلك، خلال زيارة قام بها مسؤول أمريكي جاد إلى روسيا".

وقال إن "ردود الفعل ستكون أكثر صرامة، بدءا من العقوبات الاقتصادية والسياسية فضلا عن زيادة المساعدة لأوكرانيا من حيث المعدات والأسلحة".