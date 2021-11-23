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وفاة والد زوج الأميرة أوجينى حفيدة إليزابيث ملكة بريطانيا.. التفاصيل

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:12 ص
وفاة والد زوج الأميرة أوجينى حفيدة إليزابيث ملكة بريطانيا.. التفاصيل الأميرة أوجينى وزوجها جاك
ريهام عبد الله

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توفى والد زوج الأميرة البريطانية أوجينى، حفيدة الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، جورج بروكسبانك، والد زوجها جاك، قبل أيام من تعميد ابنهما الرضيع الأحد الماضى.

وتوفي جورج بروكسبانك البالغ من العمر 72 عامًا، في أسبوع معمودية "أوجست"، فى كنيسة القديسين بقلعة وندسور، الذي حضرته الملكة اليزابيث، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الأميرة أوجينى وجاك بروكسبانك
الأميرة أوجينى وجاك بروكسبانك

 

جورج بروكسبانك
جورج بروكسبانك

وقال أحد المطلعين على شئون العائلة المالكة إن جورج كان فى المستشفى بعد إصابته بكوفيد العام الماضى، ولم يشفى بشكل كامل وقتها.

وتابع،"لقد كان وقتًا عصيبًا بالنسبة لجاك فقد والده قبل تعميد ابنه، وقال مصدر آخر إنها كانت "معجزة" نجا جورج بعد خمسة أسابيع من استخدام جهاز التنفس الصناعي وأنه كان "رائعًا" أنه كان على قيد الحياة حتى مولد "أوجست".

ووضع كل من يوجيني وجاك وجهًا شجاعًا أول أمس الأحد وقرروا المضي قدمًا في التعميد على الرغم من معاناتهم من الحزن السري لوفاة السيد جاك بروكسبانك، جنبًا إلى جنب مع الملكة اليزابيث، التي كانت تستريح لما يقرب من شهر بناءً على نصيحة الطبيب، من المفهوم أن والدى أوجيني الأمير أندرو وسارة فيرجسون، دوقة يورك، قد حضروا مع الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج وكبار العائلة المالكة الآخرين. 

وعانى جورج بروكسبنك من حالة صحية سيئة بعد أن تم حجزه فى العناية المركزة بفيروس كورونا في أبريل الماضى، وتم تحذير يوجيني وجاك بعد ذلك من "الاستعداد للأسوأ" عندما تم وضع والد جاك في جهاز التنفس الصناعي لمدة خمسة أسابيع، لكنه تعافى من المعركة التي تهدد حياته مع الفيروس وغادر المستشفى في يونيو الماضى.


الاميرة اوجيني

الملكة اليزابيث

والد جاك بروكسبانك

والد زوج الاميرة اوجينى

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