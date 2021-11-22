الملكة إليزابيث تشارك فى معمودية طفلى الأميرة أوجينى وزارا تيندل.. صور

ريهام عبد الله

احتفلت الملكة اليزابيث، بالتعميد المزدوج لاثنين من أحفادها من الأميرة أوجينى وزارا تيندال، وبحضور عائلاتهم فى قلعة وندسور أمس الأحد، وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن أنه كانت توجد مخاوف من عدم حضور الملكة بعد إجبارها على تفويت مراسم إحياء الذكرى يوم الأحد في النصب التذكاري الأسبوع الماضى بسبب التواء في الظهر.



الأميرة أوجينى وزوجها جاك بروكسبانك



الملكة اليزابيث

لكنها أخبرت رجال البلاط أنها كانت مستعدة للتواجد في نهاية هذا الأسبوع، حيث تعمد حفيدتاها الأميرة أوجيني، 31 سنة، وزارا تيندال، 40 سنة، أبنائهما البكر وتم تصويرهما في الحفل فى قلعة وندسور.

كان هناك ارتباك مبدئى عندما بدأ الضيوف في الوصول إلى الكنيسة بعد ظهر اليوم الأحد، حيث أشارت التقارير إلى أن الملكة اليزابيث قد تفوت الحدث لأنها كانت لا تزال تتعافى من إصابتها.

ومن جهة أخرى كشفت صحيفة "ميل أون صنداى" أن الملكة إليزابيث وولى العهد البريطانى الأمير تشارلز والأمير ويليام اتحدوا فى تهديد بمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى بسبب فيلم وثائقى يزعم وجود حروب إعلامية شرسة بين أفراد العائلة المالكة.