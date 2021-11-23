وزير السياحة الجزائري: نعمل على تعزيز حجم الاستثمارات وتسهيل حصول الأجانب على التأشيرة

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أكد وزير السياحة الجزائري ياسين حمادي أن بلاده تعمل على تعزيز حجم الاستثمارات السياحية، وتسهيل الحصول على التأشيرة للأجانب وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أنه تم إعداد خارطة طريق لدعم قطاع السياحة بعد مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة.

وأوضح حمادي - خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع رؤساء ومدراء مختلف قطاعات وزارة السياحة - أنه سيتم دعم أنشطة وكالات السياحة والسفر، وتسهيل منح التأشيرة للسائح الأجنبي، فضلا عن تطوير المنتجات السياحية الثقافية والدينية.

وشدد وزير السياحة الجزائري على دعم الاستثمار السياحي باعتباره محركا للتنمية والعمل على معالجة المشاكل الخاصة باستغلال العقار السياحي ودعم المستثمرين الجادين في الاستثمار، فضلا عن وضع أوعية عقارية تحت تصرفهم، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.