وزير الزراعة: تجميع الألبان بالفيوم ضمن المشروع القومى لتطوير 152مركزا.. فيديو

رباب الجالي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن أعمال تطوير مركز تجميع الألبان بمحطة الميكنة الزراعية باطسا، يأتى فى إطار المشروع القومي لرئيس الجمهورية، لتطوير 152 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المشروع يهدف لحفظ الألبان بشكل امن، وتخفيف الأعباء عن كاهل صغار مربي الماشية المنتجة للالبان، والعمل على تسويق الألبان بالشكل الجيد الذى يعود بالفائدة على مربي الماشية.

جاء ذلك خلال افتتاح المركز النموذجى لتجميع الألبان، بتكلفة 7.5 مليون حنيه، فضلا عن تفقد مشروع الآلات والمعدات للنظم الحديثة بمحطة إطسا للزراعة الآلية، ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة المنفذ بمحافظتي الفيوم والمنيا بقيمة 10 مليون يورو.

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، المركز النموذجى لتجميع الألبان، بتكلفة 7.5 مليون حنيه، فضلا عن تفقد مشروع الآلات والمعدات للنظم الحديثة بمحطة إطسا للزراعة الآلية، ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة المنفذ بمحافظتي الفيوم والمنيا بقيمة 10 مليون يورو.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والسيد جويدو بنيفنتو المنسق الدولى لمشروع المنح الايطالي لتطوير محطات الميكنة الزراعية بمصر، والسيدة جوليا مانتيني سكرتير عام السفارة الإيطالية، والدكتور عصام واصف رئيس قطاع الميكنة بوزارة الزراعة، المنسق العام مع الجانب الإيطالى، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ الفيوم والسفير الايطالي، أقسام مركز تجميع الالبان والمقام على مساحة 300 م٢، بطاقة 16 طن البان/ يوم، بتكلفة 7,5مليون جنيه، ويضم معملا للالبان، وعدد 4 تنكات لتجميع وحفظ الالبان، ومكاتب إدارية، وغرف للتطهير والتعقيم وتغيير ملابس العاملين، واستمعو لشرح واف من قبل الدكتور أيمن عابدين مستشار الهيئة العربية للتصنيع، القائمة على توفير معدات المركز، لآليات عمل المركز، وطاقته، ومكوناته .