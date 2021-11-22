محافظ الفيوم: استعنا باستشاريين من مختلف الجامعات لتطوير السواقى.. فيديو

رباب الجالي

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا حول تركيب سواقي الفيوم اليوم، وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على الاستعانة بمهندسين واستشارين من جامعات مختلفة لمشروع التطوير، وتم عمل نقد هندسي للمشروع وتاريخه العمرانى.

وأكد المحافظ، أن ميدان السواقي من 100 سنة كان به قسم شرطة والسجن العمومي، مشيرا إلى أن الميدان لم ينل رضا المواطن الفيومي الفترة الأخيرة قبل التطوير وتم عمل دراسة ميدانية ودراسة عمانية للمنطقة ككل وتمت خلال عدة شهور.

وكان شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال تركيب وتشغيل المرحلة الثانية لسواقي الفيوم التاريخية، وكذا تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير منطقة السواقي بالكامل، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من مواطني محافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ شهد أعمال تركيب وتشغيل أخر ساقيتين بعد تأهيليهما وتجديدهما بمنطقة السواقي، لافتاً إلى أن المحافظ استمع من أحد محترفي صناعة السواقي طريقة تصنيعها، وآليات تركيبها وكيفية تشغيلها.

وأوضح محافظ الفيوم أن أعمال تطوير الميدان جاءت بعد الدراسات الفنية والهندسية والميدانية والمرورية الوافية للمنطقة بالكامل، ومراعاة البعدين البيئي والتاريخي للمكان، مع الاستعانة بالهيئات الاستشارية المشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالعديد من الجامعات المصرية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحتية بالكامل من أعمال مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات والغاز، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الإنشائية الفوقية بالمنطقة خلال أسابيع.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه سيتم فتح الطريق الموازي لبحر يوسف بعرض يتناسب مع المقاييس الفنية والهندسية لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، لافتاً إلى أن مايجري على أرض الواقع هو أبلغ دليل للبقاء على المشهد البيئي والتاريخي للمنطقة من بعد مائي ومساحات خضراء وأماكن مجانية مفتوحة للجمهور، فضلاً عن السواقي التراثية التي تعد معلماً تاريخياً لمحافظة الفيوم، مشيراً إلى أنه يجري الإعداد لإطلاق مبادرة لتأهيل وتجديد كافة السواقي بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف، أن أعمال تطوير المنطقة تشمل، منطقة بازارات للحرف التراثية واليدوية، ومجموعة من المطاعم والكافيهات، ونصباً تذكارياً، ومسرحاً رومانياً مكشوفاً، لافتاً الى أن الميدان متاح لجميع المواطنين بالمجان، فضلاً عن أن أعمال التطوير لم تكلف المحافظة شيئاً بل على العكس من ذلك تعد تلك الأعمال مصدراً إقتصادياً للمحافظة من خلال توفير العديد من فرص العمل الحقيقية. وأكد محافظ الفيوم، بالمحافظة على البعدين البيئي والجمالي لقيمة المنطقة التاريخية، مشيراً إلى أنه منذ توليه مهام عمله بالمحافظة وجد منطقة السواقي والتي تعد معلماً تاريخياً وسياحياً مهماً ليست على الوضع الذي يليق بالمحافظة، أو الذي يتناسب مع البعدين الحضاري والتاريخي للمنطقة، بالإضافة إلى تعدد شكاوى المواطنين من سوء حالة المنطقة واستئثار البعض بها دون غيرهم.

وتابع محافظ الفيوم، أن الأعمال التي تتم بالميدان تتوائم مع متطلبات العصر، مضيفاً أن المشهد بالكامل يعطي بعداً بيئياً مع الحفاظ على البعدين التراثي والتاريخي، فضلاً عن الأعمال الإنشائية لمجرى بحر يوسف من حوائط خرسانية ساندة للمحافظة على جوانبه من الإنهيار. وعقب تركيب وتشغيل السواقي، قام محافظ الفيوم ومرافقوه، بتفقد الأعمال الإنشائية بالمنطقة، موجهاً بتكثيف زراعة أشجار الزينة، واستخدام الدهانات التي تتوائم وطبيعة المنطقة، فضلاً عن المساحات الخضراء المفتوحة.