اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 7.5 مليون جنيه

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يفتتحان المركز النموذجى لتجميع الألبان.. لايف

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:19 م
وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يفتتحان المركز النموذجى لتجميع الألبان.. لايف
رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، المركز النموذجى لتجميع الألبان، بتكلفة 7.5 مليون حنيه، فضلا عن تفقد مشروع الآلات والمعدات للنظم الحديثة بمحطة إطسا للزراعة الآلية، ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة المنفذ بمحافظتي الفيوم والمنيا بقيمة 10 مليون يورو.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والسيد جويدو بنيفنتو المنسق الدولى لمشروع المنح الايطالي لتطوير محطات الميكنة الزراعية بمصر، والسيدة جوليا مانتيني سكرتير عام السفارة الإيطالية، والدكتور عصام واصف رئيس قطاع الميكنة بوزارة الزراعة، المنسق العام مع الجانب الإيطالى، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم. وتفقد وزير الزراعة ومحافظ الفيوم والسفير الايطالي، أقسام مركز تجميع الالبان والمقام على مساحة 300 م٢، بطاقة 16 طن البان/ يوم، بتكلفة 7,5مليون جنيه، ويضم معملا للالبان، وعدد 4 تنكات لتجميع وحفظ الالبان، ومكاتب إدارية، وغرف للتطهير والتعقيم وتغيير ملابس العاملين، واستمعو لشرح واف من قبل الدكتور أيمن عابدين مستشار الهيئة العربية للتصنيع، القائمة على توفير معدات المركز، لآليات عمل المركز، وطاقته، ومكوناته .

 


السيد القصير

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور أحمد الأنصاري

محافظ الفيوم

السيد ميكيلي كواروني

السفير الإيطالي بالقاهرة

المركز النموذجى لتجميع الألبان

محطة اطسا للزراعة الآلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر تعمل على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية.. محفظة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار 1.3 مليار دولار لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.. و17 مشروعا للبنك الدولي بـ 5.8 مليار دولار

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:00 م

الرئيس السيسي: نستعد لافتتاح مشروع للألبان بطاقة 125% من إنتاج مصر حاليا

الأربعاء، 16 مايو 2018 04:28 م

محافظ السويس: مشروع "الألبان الجديدة" مستقبل المحافظة الواعد فى الزراعة

الأحد، 06 مايو 2018 02:30 م

بالصور.. انطلاق فعاليات ختام مشروع "ألبان المتوسط" بحضور وزيرى الاستثمار والتموين

الأحد، 20 ديسمبر 2015 11:41 ص

غدا.. ختام مشروع "ألبان المتوسط" بحضور وزيرى الاستثمار والتموين

السبت، 19 ديسمبر 2015 12:38 م

مصر تفوز بجائزتين بمسابقة "لاكتيميد" لمشروعات الألبان بدول البحر المتوسط

الخميس، 05 فبراير 2015 11:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة