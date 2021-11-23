وزارة التجارة: إطلاق الرئيس السيسي لاستراتيجية الكوميسا أبرز نتائج القمة

كتب إسلام سعيد

أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بنجاح أعمال قمة الكوميسا الحادية والعشرين التي انعقدت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وشهدت تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، ثم إطلاق فخامته لاستراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، وذلك في حضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية.

وقالت الوزيرة ان اجندة القمة زخرت بالعديد من الفعاليات التي تضمنت استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد يوم الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.

وأضافت ان وزارة التجارة والصناعة اضطلعت بدور محوري في عقد القمة سواء من خلال الاعداد والترتيب لفعاليات القمة أو بصياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات، مشيدة في هذا الاطار بجهود فريق عمل جهاز التمثيل التجاري برئاسة الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس الجهاز لدورهم الهام في إنجاح القمة.